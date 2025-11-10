Fenerbahçe - Kayserispor maçının tartışmalı pozisyonları

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 4-2 mağlup ederken hakem Ozan Ergün'ün düdükleri çok konuşuldu.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un Trio ekibi, Fenerbahçe-Kayserispor maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi.

İşte Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran'ın yorumlarıyla masaya yatırılan Fenerbahçe-Kayserispor Karagümrük maçının tartışmalı pozisyonları...

ASENSIO'NUN CAROLE'YE MÜDAHALESİ

Bülent Yıldırım: Bu top tam orta seviyede, ayak topu da diyemeyiz baş topu da. O anlamda kimin faul yaptığı konusunda taktir hakemin. Pozisyon hücum faul ve sarı kart verilmeliydi.

Deniz Çoban: Esas olan şudur topa göre pozisyon alan bir oyuncu var ve onun kafasını oraya kadar eğdiğini gören ve ona rağmen ayağıyla hamle yapan diğer oyuncu var. Benim fikrim şu, elbette hakemin kararına saygı duyacağım ama hakemin bir kararı yok, hakemin faul verdiğini de görmüyorum burada. Zannediyorum bu pozisyon aut ile başladı. Hakem saygı duyacağım bir karar vermedi zaten her şekilde bakıyorum burada bir faul var. Yapan oyuncun Fenerbahçeli oyuncu, kramponunun vidalarıyla rakibinin en hassas yerine yani kafasına temas ediyor ve ciddi risk alıyor. O kramponun vidası oraya temas ettikten sonra dizini büküyor olması bu hareketi oyuncunun dizine yapsa, baldırına yapsa bir anlamı var. Ama bu hareket kafaya yapılıyorsa bence dizini kırmasının bir önemi yok. Benim için bu ciddi faullü oyundan kırmızı kart olsa çok doğru olurdu.

Bahattin Duran: Sarı mı, kırmızı mı diye konuşuyoruz ama burada bir faul düdüğü yok. Çok net bir şekilde hakemin faul vermesi gerekirdi. Faulden sonra ben de sarı karta daha yakınım. Asensio'nun topa odaklandığını görüyorum evet riskli bir şekilde yükseliyor ama ayağını çok çok yukarı kaldırmamış ben de sarı kartı kabul ederdim. Kırmızı gösterse hakeme itiraz etmezdim, o şekilde değerlendirmiş derdim. Benim açımdan faul ve sarı kart en doğru karar olurdu. En önemli hata hakemin bunu fark etmemesi ve faul düdüğü çalmaması.

OOSTERWOLDE'NİN YERDE KALDIĞI POZİSYON

Deniz Çoban: Hatalı bir karar. 4. hakemin üç metre önünde olan bu pozisyonun kaçmaması lazım. Burada pozisyon öncesinde faulü ilk yapan Oosterwolde. Devamında ona yapılan hareket yine faul.

Bülent Yıldırım: İlk önce Oosterwolde faul yapıyor. Çok gecikmiş bir basma değil kartı düşünmem. Ancak maçın hikayesini düşündüğümüzde sarı kart doğru olabilirdi.

Bahattin Duran: Maçın hikayesine baktığımız zaman bence de. Ama standartı tutturmak önemli. İlk faulü çok net şekilde Oosterwolde yapmış.

KEREM'İN YERDE KALDIĞI POZİSYON

Bülent Yıldırım: Doğrudan gelip Kerem Aktürkoğlu'nu düşürüyor yüzde 100 Denswil'in sarı kart görmesi gerekiyordu. Bunu da hakem olarak kaçırıyorsanız ben futbol anlayışınızı sorgularım.

Deniz Çoban: Denswil burada bir kere oyunu bozuyor. Rakibe karşı saygısızlık yapıyor. Bu her şekilde sarı kart. Yoruma gerek yok, bu hareketini neden yaptığını anlamadım.

Bahattin Duran: Çok net bir sarı kart

FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Deniz Çoban: Kendi arkadaşından sekerek gelen top. Doğal konumdaki eline çarpıyor. Devam son derece doğru.

Bülent Yıldırım: Beklenmedik top. Takım arkadaşından sekip gelmiş. Teması oyuncunun hiçbir şekilde engelleme şansı yok. Doğal konumda. Devam.

Bahattin Duran: Doğal konumdaki eline gelmiş. Devam son derece doğru.