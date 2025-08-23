Fenerbahçe - Kocaelispor maçının ilk 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Karşılaşmada VAR hakemi olarak Kadir Sağlam görev yapacak.

İKİ TAKIMIN DA GALİBİYETİ YOK

Avrupa kupasındaki müsabakalar nedeniyle ligin ilk haftasını maç oynamadan geçen sarı-lacivertliler, 2. hafta Göztepe deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ligde bu sezon taraftarı önündeki ilk karşılaşmayı kazanmayı hedefliyor.

Trabzonspor ve Samsunspor maçlarından mağlubiyetle ayrılan Kocaelispor, Fenerbahçe karşısında ligdeki ilk puan ya da puanlarını almaya çalışacak.

İLK 11'LER