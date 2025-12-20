Fenerbahçe, ligde ilk yarıyı namağlup bitirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Eyüpspor'u 3-0 yenerek puanını 39'a yükseltti.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Anderson Talisca, Marco Asensio ve Jhon Duran'dan geldi.

Fenerbahçe, 17 haftada 11 galibiyet, 6 beraberlik elde etti. Rakip filelere 39 gol atan sarı-lacivertliler kalesinde 14 gol gördü.

20 YIL SONRA İLK

Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'de 2005-2006 sezonunun ilk yarısında mağlubiyet yaşamadı ve 20 yıl sonra bu durumu tekrarladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de tek namağlup takım olarak bulunuyor.

TÜM KULVARLARDA YENİLMEZLİK SERİSİ 16 MAÇ

Sarı-lacivertliler, Tedesco yönetiminde son 16 maçta kaybetmedi.

Fenerbahçe, 24 Eylül tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e mağlup olduğu müsabakanın ardından Süper Lig'de 11, Avrupa Ligi'nde 5 karşılaşmaya çıkarken, bu süreçte 11 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Süper Lig'de puanını 39'a yükselten Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 11 puanda yer alıyor.