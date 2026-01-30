Fenerbahçe maçı bardağı taşırdı: Başkan son düdük çalar çalmaz 3 futbolcuyu gönderdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kalan FCSB'de, maçın ardından kriz patlak verdi.

Alınan sonucun ardından Rumen ekibinin sahibi Gigi Becali, radikal kararlar aldığını açıkladı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 12'ye yükselterek lig aşamasını 19. sırada tamamlarken 7 puanda kalan FCSB, 27. sırada yer aldı ve ilk 24 dışında kalarak Avrupa'ya veda etti.

FENERBAHÇE'Yİ YENEMEYİNCE BAŞKAN ÇILDIRDI

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Digi Sport'a konuşan Gigi Becali, bazı oyuncuların performansından duyduğu rahatsızlığı açık sözlerle dile getirdi.

Rumen başkan, kanat oyuncuları Dennis Politic ve Octavian George Popescu ile santrfor Denis Alibec ile yolların ayrılacağını duyurdu.

AÇIK AÇIK İSİM VERDİ: ONLARDAN VAZGEÇİYORUM

Becali, "Bana hiç yardımcı olmayan oyuncuları tutamayacağımı anladım. Politic'i çözüm olarak görmüyorsam ne yapmalıyım? Popescu'yu görüyorsam ne yapmalıyım? Alibec'ten tamamen vazgeçiyorum." ifadelerini kullandı.

TRANSFER DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

67 yaşındaki futbol adamı, Dennis Politic'e Yunanistan'dan talipler olduğunu belirtirken, Denis Alibec'in ise Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta'ya transfer olacağını açıkladı.

Becali ayrıca, takımı güçlendirmek adına iki yeni transfer yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Fenerbahçe karşısında Politic ve Popescu sahada yer alırken, Denis Alibec ise karşılaşmanın kadrosunda bulunmamıştı.