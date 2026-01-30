Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: Dominik Livakovic...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in geleceği netlik kazandı.

Livakovic, sezon sonuna kadar eski kulübü Dinamo Zagreb'e kiralandı.

Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in kiralık transferi kapsamında Dinamo Zagreb, sezon sonuna kadar yaklaşık 250 bin euroluk bir ödeme yapacak.

ÜLKESİNE DÖNDÜ

Transfer sürecinin dikkat çeken ayrıntılarından birinin ise Livakovic'in ücretinde yaptığı fedakarlık olduğu öğrenildi.

Deneyimli file bekçisinin, anlaşmanın gerçekleşebilmesi için sezon sonuna kadar olan yaklaşık 3 milyon euroluk net maaşının önemli bir bölümünden vazgeçtiği ve neredeyse bedelsiz şekilde forma giymeyi kabul ettiği belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Anlaşmada satın alma opsiyonunun yer almadığı da aktarıldı.

Buna göre Livakovic'in Dinamo Zagreb ile yaptığı sözleşme, yalnızca mevcut sezonun sonuna kadar geçerli olacak.

Hırvat kaleci, sezon bitiminde 2028 yılına kadar kontratının bulunduğu Fenerbahçe'ye geri dönecek.

DÜNYA KUPASI İÇİN İMZA ATTI

Transferin, Hırvatistan Milli Takımı açısından da önem taşıdığı değerlendiriliyor.

Livakovic'in düzenli forma şansı bulması halinde yaz aylarında düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde maç ritmi kazanmasının hedeflendiği kaydedildi.

TFF'YE BİLDİRİLDİ

Öte yandan Fenerbahçe, Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in sezon sonuna kadar Dinamo Zagreb'e kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüp, Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in eski takımı Dinamo Zagreb'e kiralanmasıyla ilgili resmi süreci tamamladı.

Fenerbahçe, ayrılığı Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti.

TOPLAM MALİYETİ 7 MİLYON 600 BİN EURO

Son olarak ise Fenerbahçe, tarihler 2023'ü gösterdiğinde Livakovic'i Dinamo Zagreb'den kadrosuna katmıştı.

Sarı-lacivertliler, Livakovic için 6.650.000 euro + 950.000 euro bonus olacak şekilde bonservis bedeli ödemişti.