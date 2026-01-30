Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi geliri ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Avrupa Ligi'ni 19. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdıran Fenerbahçe, sezona Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuyla başlamıştı.

Sarı-lacivertli ekip, bu turda Feyenoord'u eledi ve 175 bin euro ile açılışı yaptı.

Play-off turunda Benfica'ya boyun eğerek "Devler Ligi"nin kapısından dönen Fenerbahçe, bir nevi "teselli ikramiyesi" mahiyetindeki 4,29 milyon euroyla ödüllendirildi.

TOPLAMDA 19 MİLYON 475 BİN EURO

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe, bu organizasyona katılımından dolayı her takıma verilen 4,31 milyon euroyu kasasına koydu.

Ligde oynadığı 8 maçtan 3'er galibiyet ve beraberlik çıkartan sarı-lacivertliler, bu performansıyla 1,8 milyon euronun sahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle de 1,45 milyon euroluk gelire uzandı.

Yayın havuzu değerlemesinden 4,39 ila 5,59 milyon euro (ortalama 4,99 milyon euro) kazanan Fenerbahçe'nin, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar ise 2,16 milyon euro oldu.

PLAY-OFF'U GEÇERSE 1.75 MİLYON EURO DAHA

Fenerbahçe ayrıca son 16 play-off turu oynayacak olması hasebiyle gelir hanesine 300 bin euro daha yazdırdı.

Sarı-lacivertliler, bu turu geçmesi halinde 1,75 milyon euro daha kazanacak.

Fenerbahçe'nin bu sezon UEFA'dan elde ettiği gelirin dağılımı ve Avrupa Ligi'nde bundan sonraki turların para ödülleri şöyle:

FENERBAHÇE'NİN UEFA GELİRİ

Kazanç Kalemleri Milyon €

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu 0,175

Şampiyonlar Ligi play-off turu (elenme) 4,29

Avrupa Ligi katılım 4,31

Galibiyet 1,35

Beraberlik 0,45

Lig derecesi 1,45

Yayın havuzu değerlemesi 4,99

Katsayı 2,16

Son 16 play-off turu 0,3

Toplam kazanç 19,475

Sonraki turların ödülleri

Son 16 turu 1,75

Çeyrek final 2,5

Yarı final 4,2

Final 7

Şampiyon 6