Fenerbahçe, N'Golo Kante transferini takasla bitiriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de, Ademola Lookman hüsranı sonrası ses getirecek bir hamle hazırlığı yapılıyor.

Bu kapsamda Fenerbahçe, Suudi Arabistan’da iki kulüple transfer üçgeni kurdu.

Karim Benzema’nın Al-Hilal’e transferini fırsata çevirmek isteyen yönetim, santrforu kalmayan Al-İttihad’e Youssef En-Nesyri’yi önerdi.

SUUDİ ARABİSTAN'DA TRANSFER ÜÇGENİ

Anlaşma gerçekleşirse En-Nesyri karşılığında N’Golo Kante artı bonservis bedeli alınacak.

Fransız yıldızın dünkü Al Naima maçında kadroda olmaması da transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

Suudi Arabistan’da ara transfer dönemi bugün sona erecek.

FRED DE GÜNDEME GELEBİLİR

Diğer yandan iki kulübün anlaşmasında şimdilik sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred için bir detay yer almıyor.

Ancak görüşmelerin tıkanması durumunda Brezilyalı oyuncunun transferiyle ilgili bir gündem de doluşabilir.