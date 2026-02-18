Fenerbahçe, Nottingham Forest maçına hazır

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.
- Basına açık yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası ısınma hareketleriyle başlarken, sonrasında taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.
- Edson Alvarez antrenmana katılmazken, uzun süreli sakatlığını atlatan Arcihe Brown idmanın bir bölümünde takımla çalıştı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın İngiltere'nin Nottingham Forest takımını konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
BASINA KAPALI BÖLÜMDE TAKTİKSEL ÇALIŞMA
Futbolcuların üçerli gruplar halinde pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.
BROWN, TAKIMLA ÇALIŞTI
Sakatlığı bulunan Edson Alvarez antrenmana katılmadı. Uzun süreli sakatlığını atlatan Arcihe Brown, idmanın bir bölümünde takımla çalıştı.