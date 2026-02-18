Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Nottingham Forest maçına hazır

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Nottingham Forest ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçının hazırlıklarını noktaladı.

Yayınlama Tarihi: 18.02.2026 13:56
  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.
  • Basına açık yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası ısınma hareketleriyle başlarken, sonrasında taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.
  • Edson Alvarez antrenmana katılmazken, uzun süreli sakatlığını atlatan Arcihe Brown idmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın İngiltere'nin Nottingham Forest takımını konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

BASINA KAPALI BÖLÜMDE TAKTİKSEL ÇALIŞMA

Futbolcuların üçerli gruplar halinde pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

BROWN, TAKIMLA ÇALIŞTI

Sakatlığı bulunan Edson Alvarez antrenmana katılmadı. Uzun süreli sakatlığını atlatan Arcihe Brown, idmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

