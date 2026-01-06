Fenerbahçe - Samsunspor - CANLI SKOR

- Fenerbahçe, Adana'da Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile karşılaşıyor.
- Maçın 4. dakikasında Kerem'in attığı golle Fenerbahçe 1-0 öne geçti.
- Bu maçı kazanan takım, finalde Galatasaray ile oynayacak.
Fenerbahçe, Süper Kupa yarı final maçında Adana'da Samsunspor ile mücadele ediyor.
Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayan müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.
Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapıyor.
Batuhan Kolak ise müsabakada dördüncü hakem olarak görev yapıyor.
Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturuyor. Karşılaşma ATV'den canlı yayınlanıyor.
Bu maçı kazanan, Süper Kupa'nın finalinde cumartesi günü Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
İLK 11'LER