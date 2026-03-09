Eski hakemler, Fenerbahçe - Samsunspor maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, iç sahada Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

Samsunspor'un 2-1 öne geçtiği karşılaşmada galibiyetin sahibi Fenerbahçe oldu. Maçın 88. dakikasına 2-1 geride giren sarı-lacivertliler, Dorgeles Nene ve Sidiki Cherif'in golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından birçok pozisyon tartışma konusu oldu. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetti.

Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Bilal Gölen yaptı. Batuhan Kolak dördüncü hakem olarak görev yaparken, VAR hakemi görevini Abdullah Buğra Taşkınsoy üstlendi.

Tarışmalı pozisyonları beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında söz alan eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran değerlendirdi.

GUENDOUZI İÇİN FAUL KARARI VERİLEN POZİSYON

Deniz Çoban: Sarı kart çıkmamasını kabul etmem. İlk temas anında durursak, topuk yerde değil ama kramponun çevrelediği alana basıyor. Faul veriyorsa sarı kart da göstermeliydi.

Bahattin Duran: Sarı kart göstermeden bu pozisyon geçiştirilemez. Bu kapsayıcı ve kontrolsüz, gecikmiş bir basma. Net bir sarı kart olmalıydı, gösterilmedi. Sarıdan fazlası ise düşünülmez.

Bülent Yıldırım: Net bir sarı kart, faul çalınıyorsa sarı da çıkar.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

OOSTERWOLDE'NİN RAKİBİNİ TUTTUĞU POZİSYON

Deniz Çoban: Futbol böyle bir mücadele oyunu değil. Bu görüntüler futbola ait değil. Futbol böyle oynanmaz. Hakem bizden farklı düşünüyor olabilir ama pozisyonun başladığı an ve bittiği an arasında gerginliği arttıracak bir mücadele var. Hakem ise tüm inisiyatifi oyuncuların iyi niyetine bırakıyor, bulunduğu yerden düdük çalıyor. Bu sarı kart gerektiren bir hareket.

Bahattin Duran: Bir eliniz formasında, boğazına sarılmış, tutmuş indirmişsiniz. Ben bu hareketin kesinlikle sarı kart olduğunu düşünüyorum.

GUENDOUZI'YE İLK YARININ SONUNDA YAPILAN FAUL

Bahattin Duran: Guendouzi önde, arkasındaki oyuncu Mendes. Mendes'in sarı kartı var. Guendouzi geliyor, kramponumu giyemedim, arkadan bastı diyor. Sarı kartla oynayan Mendes yapıyor. Yukarıdan bir el teması var, bu yeterli değil. Sonrasında sağ ayağı ile Guendouzi'nin sağ kramponunun arkasına dikkatsizce basıyor ve faul yapıyor. Bu benim için kontrolsüz değil, umut vadeden bir atak yok. Burada hakemin yanlışı net bir faulü kaçırması.

Deniz Çoban: Ben farklı düşünüyorum. Hakemin burada faul olmadığını düşünüp devam ettirmesi en büyük tartışma konusu. Arkadan geliyor, oyuncunun topuğuna basıyor. Şu anda birçok opsiyonu var Guendouzi'nin. Bana göre bu dikkatsiz davranarak yapılmış bir taktik faul. Bence hakem ikinci sarı kartı göstermeliydi. Guendouzi'nin birçok opsiyonu varken taktik amaçlı engellemiş.

Bülent Yıldırım: Açı itibariyle hakem çizgiyi tamamen görecek pozisyonda olmalıydı, konumlanma yanlış. Farkındalığı yükseltmeli ve doğru yerde olup en doğru kararları vermeli.

FENERBAHÇE'NİN SON GOLÜNDE OFSAYT VAR MI?

Bahattin Duran: Fenerbahçe'nin galibiyet golü temiz. Guendouzi tel örgülere tırmandı, gördüğü sarı kart doğru. Okan'ın hakemin üstüne gelmesi sonrası gördüğü sarı kart çok doğru. Golde ihlal söz konusu değil. Kaleci topu görüyor, eğer Archie Brown kalecinin üstüne doğru koşar ve onu etkilerse ofsayt olur ama Archie direğin dışına doğru çıkıyor. Kaleciyi etkilemiyor. Yardımcı hakem ofsayt kaldırsa VAR müdahale ederdi.

Deniz Çoban: Gol temiz.

Bülent Yıldırım: Gol temiz.

'UEFA BİR DAHA GÖREV VERMEZ'

Deniz Çoban: Ederson ve Drongelen ikinci sarı karttan atılmalıydı.

Bahattin Duran: Ederson ve Drongelen ikinci sarı karttan ihraç edilmeliydi.

Bülent Yıldırım: UEFA'da böyle bir karmaşaya sebep olsa hakem, UEFA bir daha görev vermez.