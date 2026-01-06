Fenerbahçe - Samsunspor: Muhtemel 11'ler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, Süper Kupa yarı final maçında Adana'da Samsunspor ile mücadele edecek.

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

SÜPER KUPA'DA HEYECAN KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapacak. Batuhan Kolak ise müsabakada dördüncü hakem olacak.

Karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak. Bu maçı kazanan, Süper Kupa'nın finalinde cumartesi günü Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Asensio, Kerem, Duran.

Samsunspor: Okan, Borevkovic, Satka, Van Drongelen, Zeki Yavru, Makoumbou, Yunus Emre, Eyüp Aydın, Tomasson, Holse, Marius.

YENİ FORMATTA İLK MAÇ

Fenerbahçe, Süper Kupa'nın yeni formatındaki ilk maçını Samsunspor ile yapacak.

Yeni formatta müsabakalar, ilk kez dört takımla oynanıyor. Yarı final müsabakalarında Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası kazananıyla da lig ikincisi karşılaşıyor.

Süper Lig'de geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, üçüncü basamakta bitiren Samsunspor ile yarı finalde eşleşti.

MUSABA KADRODA OLACAK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkacak.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadroya aldığı Hollandalı hücum oyuncusu, eski takımına karşı yedek oyuncular arasında yer alacak.

Musaba, Tedesco'nun görev vermesi durumuna sarı-lacivertli formayı ilk kez eski takımına karşı giymiş olacak.