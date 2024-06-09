Fenerbahçe seçimi sonrası Mourinho'dan paylaşım Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ali Koç'un yeniden başkanlığa seçilmesi sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda Ali Koç, 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Jose Mourinho, Koç'un yeniden başkanlığa seçilmesi sonrası bir paylaşım yaptı.

Ali Koç paylaşımını beğendi

Mourinho, "Özel bir kulüp! Haydi Fenerbahçe!" ifadelerini kullanırken Fenerbahçe'nin, "Başkanımız Ali Koç, 3. kez Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına seçildi" paylaşımını beğendi.

Mourinho'nun paylaşımı ve beğenisi sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlarının büyük ilgisini çekti.

Fenerbahçe'de seçimi kaybeden başkan adayı Aziz Yıldırım da seçilmesi halinde Mourinho ile çalışacağını açıklamış ve Koç yönetimi seçim sonuçlanmadan Yıldırım ve ekibinin bilgisi doğrultusunda Mourinho ile resmi sözleşme imzalamıştı.