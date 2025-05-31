Fenerbahçe, sezonu 84 puanla bitirdi

İHA

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, evinde Konyaspor ile karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, 1-0 geri düştü maçtan İrfan Can Kahveci ile Youssef En-Nesyri'nin attığı gollerle 2-1 kazandı ve sezonu galibiyetle kapattı.

FENERBAHÇE, 84 PUAN TOPLADI

Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte puanını 84'e çıkardı ve sezonu 2. bitirdi.

Sarı-lacivertliler, 2021-2022 sezonunda Trabzonspor'un, 2023'te ise Galatasaray'ın 8 puan gerisinde bitirdi.

PUAN FARKI 11

Geçtiğimiz sezon 99 puan toplayan ve şampiyon sarı-kırmızılıların 3 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, bu sezon ise 11 puanlık farkla ligi tamamladı.