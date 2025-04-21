Fenerbahçe son dakikalarda kaybediyor

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı.

2-1 geriye düştüğü maçta 3-2'lik skor avantajını yakalayan sarı lacivertliler, 90+4. dakikada Talha Sarıarslan'ın golüne engel olamadı.

Son dakikada yediği golle çok değerli iki puan bırakan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puan farkının 5'e çıkmasını engelleyemedi.

YİNE AYNI SENARYO

Talha Sarıarslan'ın 90+4.dakikada attığı gol, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıllarda yediği son dakika gollerini ve kaybettiği şampiyonlukları hatırlattı.

24 Nisan 2023 Fenerbahçe, İstanbulspor ile 3-3 berabere kalırken 90+6.dakikada Eze, sarı-lacivertli ağlara golü göndererek Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda yara almasına neden oldu.

2023'TE İSTANBULSPOR, 2024'TE SİVASSPOR ÇELME TAKTI

22 Nisan 2024 yılında ise Fenerbahçe, Sivasspor karşısında 2-1 galip durumdayken Rey Manaj, 90+3’te attığı penaltı golüyle skoru 2-2 yapmış ve bitime az bir süre kala Fenerbahçe'nin şampiyonluk hayallerini azaltmıştı.

Sarı-lacivertlilerin son dakikada yediği gollerle biten sezonlarda Galatasaray şampiyon oldu.