Fenerbahçe, Stuttgart maçına hazır!

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Stuttgart maçı için hazırlıklarını tamamladı.
- Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
- Jhon Duran takımla çalışmalara katılırken, kaleci Ederson idmanda yer almadı.
UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.45'te sahasında Alman ekibi Stuttgart ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler, bu mücadelenin hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.
TAKTİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİ
İlk olarak sahanın ortasında kısa bir toplantı yapıldı.
Düz koşuyla başlayan antrenman ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasının ardından basına kapalı bölümde, Stuttgart maçının taktik çalışması yapıldı.
EDERSON KATILMADI
Jhon Duran ilk bölümde takımla çalışırken, tedavisi süren kaleci Ederson idmana katılmadı.