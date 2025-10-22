Abone ol: Google News

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında yarın konuk edeceği Stuttgart maçı hazırlıklarını tamamladı.

Yayınlama Tarihi: 22.10.2025 17:07
Fenerbahçe, Stuttgart maçına hazır!
UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.45'te sahasında Alman ekibi Stuttgart ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, bu mücadelenin hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.

TAKTİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİ

İlk olarak sahanın ortasında kısa bir toplantı yapıldı.

Düz koşuyla başlayan antrenman ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasının ardından basına kapalı bölümde, Stuttgart maçının taktik çalışması yapıldı.

EDERSON KATILMADI

Jhon Duran ilk bölümde takımla çalışırken, tedavisi süren kaleci Ederson idmana katılmadı.

Eshspor Haberleri