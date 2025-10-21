Abone ol: Google News

Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin oynayacağı Stuttgart maçını Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek.

Yayınlama Tarihi: 21.10.2025 11:44
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde konuk edeceği Stuttgart maçının hakemi açıklandı.

Buna göre Fenerbahçe-Stuttgart maçında, Danimarkalı hakem Jakob Kehlet düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre, 19.45'te başlayacak maçta Kehlet'in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen yapacak.

VAR'DA HANSEN OLACAK 

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mikkel Redder olacak.

Jonas Hansen VAR, Jens Maae de AVAR olarak görev alacak.

