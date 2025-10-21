Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde konuk edeceği Stuttgart maçının hakemi açıklandı.

Buna göre Fenerbahçe-Stuttgart maçında, Danimarkalı hakem Jakob Kehlet düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre, 19.45'te başlayacak maçta Kehlet'in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen yapacak.

VAR'DA HANSEN OLACAK

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mikkel Redder olacak.

Jonas Hansen VAR, Jens Maae de AVAR olarak görev alacak.