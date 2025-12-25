Fenerbahçe taraftarı adliye önünde Sadettin Saran'ı yalnız bırakmadı

- Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması nedeniyle gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
- Fenerbahçe taraftarları, Saran'a desteklerini göstermek için İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı.
Sadettin Saran hakkında 'uyuşturucu madde temin etmek' ve 'uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.
Adli Tıp Kurumu raporunda, Sadettin Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktı.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Uyuşturucu soruşturması kapsamında "ek deliller" gerekçe gösterilerek dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, bugün adliyeye sevk edildi.
Saran, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün imza şartıyla serbest bırakıldı.
SARI-LACİVERTLİ TARAFTARLAR ADLİYE ÖNÜNDEYDİ
Saran gözaltındayken sabah erken saatlerden itibaren sarı-lacivertli taraftarlar da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı.
Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş'ın mikrofon uzattığı taraftarlar, Sadettin Saran'a yönelik destek açıklamalarında bulundu.
