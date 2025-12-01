Abone ol: Google News

Fenerbahçe taraftarından derbiye yoğun ilgi

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray’ı konuk edecek olan Fenerbahçe’de sarı-lacivertli taraftarlar derbiye yoğun ilgi gösterdi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 18:51
  • Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray derbisine yoğun ilgi gösterdi.
  • Biletler hızla tükenirken, maç öncesi stat çevresinde tezahüratlar yapıldı.
  • Maç saati geldiğinde taraftarlar tribünlerdeki yerlerini aldı.

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak.

Sarı-lacivertli taraftarlar stat önü ve çevresinde toplanarak müsabakaya tezahüratlarla hazırlandı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR YERİNİ ALDI

Taraftarlar maça yoğun ilgi gösterirken, satışa çıkan biletler kısa sürede tükenmişti.

Fenerbahçeli taraftarlar maç saati yaklaştığında ise tribünlerdeki yerlerini aldı.

Eshspor Haberleri