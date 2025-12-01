Fenerbahçe taraftarından derbiye yoğun ilgi

- Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray derbisine yoğun ilgi gösterdi.
- Biletler hızla tükenirken, maç öncesi stat çevresinde tezahüratlar yapıldı.
- Maç saati geldiğinde taraftarlar tribünlerdeki yerlerini aldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak.
Sarı-lacivertli taraftarlar stat önü ve çevresinde toplanarak müsabakaya tezahüratlarla hazırlandı.
FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR YERİNİ ALDI
Taraftarlar maça yoğun ilgi gösterirken, satışa çıkan biletler kısa sürede tükenmişti.
Fenerbahçeli taraftarlar maç saati yaklaştığında ise tribünlerdeki yerlerini aldı.