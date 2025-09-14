Fenerbahçe - Trabzonspor: Canlı Skor...

(Canlı skor için sayfayı sık sık yenileyiniz)

Süper Lig'de sezonun ilk derbisi...

Fenerbahçe,Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

5' Mert Müldür, sağ kanattan ceza sahası sağına hareketlenen Szymanski'ye derin bir top gönderdi ancak Trabzonspor savunması araya girerek topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kazandı.

4' BİR ŞUT! Fred'in orta alandan rakip ceza sahasına gönderdiği uzun topta En Nesyri, topu ceza yayına indirdi. Kerem Aktürkoğlu'nun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

3' Trabzonspor, kendi yarı alanının sol tarafından üst üste taç atışları kullandı.

2' Trabzonspor, hazırlık pasları yapıyor...

1' başlama vuruşuyla dev derbi başladı...

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Ve dev mücadelede ilk 11'ler belli oldu...

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, Fred, İsmail, Talisca, Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Trabzonspor: Onana, Savic, Batagov, Ozan, Mustafa, Okay, Tim, Zubkov, Olaigbe, Muçi, Onuachu

TEDESCO'NUN İLK MAÇI

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, milli ara öncesinde ligdeki Gençlerbirliği müsabakasına Zeki Murat Göle yönetiminde çıkmıştı.

Milli arada İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'yu takımın başına getiren Fenerbahçe, genç çalıştırıcı yönetimindeki ilk karşılaşmasına Trabzonspor karşısına çıkıyor.

Ligde bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe, 7 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir kadroda yer almayacak.

Bu isimlerin yanı sıra Nelson Semedo'nun durumuna maç saatinde bakılacak.

TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da zorlu maç öncesi Pina, Nwakaeme, Bouchouari ve Sikan'ın sakatlıkları, Oulai'nin de cezası bulunuyor.

Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında 680 gün sonra galibiyet elde etmeye çalışacak.

TRABZONSPOR'DA 680 GÜNLÜK ÖZLEM

İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı.

Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri önünde çıktığı son 9 lig müsabakasında 8 yenilgi ve 1 beraberlikle galibiyet göremedi.