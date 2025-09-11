Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Ozan Ergün yönetecek Süper Lig’in 5. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Haftanın önemli maçı olan Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasında hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Süper Lig’de 5. hafta heyecanı 13 Eylül Cumartesi, 14 Eylül Pazar ve 15 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu maçlarda görev yapacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak haftanın önemli maçını, hakem Ozan Ergün yönetecek. HAFTANIN HAKEMLERİ 13 Eylül Cumartesi 17.00 Samsunspor - Antalyaspor: Arda Kardeşler 17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu 17.00 Eyüpspor - Galatasaray: Batuhan Kolak 20.00 Konyaspor - Alanyaspor: Halil Umut Meler 20.00 Beşiktaş - Başakşehir: Alper Akarsu 14 Eylül Pazar 17.00 Kayserispor - Göztepe: Atilla Karaoğlan 17.00 Gaziantep FK - Kocaelispor: Yiğit Arslan 20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Ozan Ergün 15 Eylül Pazartesi 20.00 Rizespor - Gençlerbirliği: Zorbay Küçük Eshspor Haberleri Başakşehir, Tuğra Turhan'a imzayı attırdı

