Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Ozan Ergün yönetecek

Süper Lig’de 5. hafta heyecanı 13 Eylül Cumartesi, 14 Eylül Pazar ve 15 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Söz konusu maçlarda görev yapacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak haftanın önemli maçını, hakem Ozan Ergün yönetecek.
HAFTANIN HAKEMLERİ
13 Eylül Cumartesi
17.00 Samsunspor - Antalyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu
17.00 Eyüpspor - Galatasaray: Batuhan Kolak
20.00 Konyaspor - Alanyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Beşiktaş - Başakşehir: Alper Akarsu
14 Eylül Pazar
17.00 Kayserispor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
17.00 Gaziantep FK - Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Ozan Ergün
15 Eylül Pazartesi
20.00 Rizespor - Gençlerbirliği: Zorbay Küçük