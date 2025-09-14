Fenerbahçe-Trabzonspor rekabetinde 138. randevu

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig’de oynayacakları maçla 138. kez karşı karşıya gelecek. Ligde bugüne kadar 104 kez mücadele eden iki ekip, Chobani Stadı’nda kozlarını paylaşacak.

GALİBİYETLERDE FENERBAHÇE ÖNDE

50 yıllık rekabette, Fenerbahçe’nin galibiyet sayısı Trabzonspor’a karşı 10 farkla önde bulunuyor. Toplam 137 resmi ve özel maçta sarı-lacivertliler 54 kez kazanırken, bordo-mavililer 44 galibiyet elde etti. 39 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Tüm karşılaşmalarda Fenerbahçe 180, Trabzonspor 157 gol attı. Lig maçlarında ise Fenerbahçe’nin 144 golüne, Trabzonspor 111 golle karşılık verdi.

EV SAHİBİ AVANTAJI

Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde oynanan 67 resmi ve özel maçta sarı-lacivertliler 30, Trabzonspor 13 galibiyet aldı; 24 müsabakada eşitlik bozulmadı. Bu maçlarda Fenerbahçe 100, Trabzonspor ise 67 gol kaydetti.

TARİHE GEÇEN FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe’nin Trabzonspor’a karşı en farklı galibiyetleri, 5 Mart 1989’da Kadıköy’de 5-1 ve 2015-2016 sezonunda Trabzon’da yarıda kalan maçta 4-0 oldu.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında 4-1 ve 3-0’lık skorlarla en farklı galibiyetlerini aldı.

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki takım arasındaki en gollü mücadele, 6 Ekim 1990’da Fenerbahçe Stadı’nda oynandı. Toplam 8 golün atıldığı maçta Trabzonspor, Fenerbahçe’yi 5-3 mağlup etti. Bordo-mavililer ayrıca 4-3’lük skorlarla 1994 ve 1997’de galip geldi. Fenerbahçe ise 1992 ve 2000-2001 sezonunda 4-3 ve 5-2’lik sonuçlarla kazandı.