Fenerbahçe, Trabzonspor'u art arda 4. maçta yendi

Fenerbahçe, Süper Lig'de konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti ve ezeli rakibine karşı 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Yayınlama Tarihi: 15.09.2025 09:18
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u 1-0 yendi ve haftayı 3 puanla kapattı.

2023-2024 sezonunun ilk yarısında sahasında rakibine mağlup olan Fenerbahçe, deplasmanda ise galibiyet elde etti.

Geçtiğimiz sezon iki takım arasındaki karşılaşmalarda Fenerbahçe, üstünlük sağladı ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

SERİ 4 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının ardından bu seriyi 4 maça çıkardı.

Ezeli rekabette son yıllarda gollü karşılaşmalara sahne olurken, ev sahibi dün tek golle 3 puana uzandı.

5 MAÇ SONRA KALEYİ KAPATTILAR

Fenerbahçe ayrıca rakibine karşı 5 sezon sonra kalesini gole kapattı.

Sarı-lacivertliler son olarak 28 Şubat 2021'de Trabzon'da oynanan mücadeleyi 1-0 kazanmıştı.

