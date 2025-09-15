Fenerbahçe, Trabzonspor'u art arda 4. maçta yendi Fenerbahçe, Süper Lig'de konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti ve ezeli rakibine karşı 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u 1-0 yendi ve haftayı 3 puanla kapattı. 2023-2024 sezonunun ilk yarısında sahasında rakibine mağlup olan Fenerbahçe, deplasmanda ise galibiyet elde etti. Geçtiğimiz sezon iki takım arasındaki karşılaşmalarda Fenerbahçe, üstünlük sağladı ve sahadan galibiyetle ayrıldı. SERİ 4 MAÇA ÇIKTI Fenerbahçe, Trabzonspor maçının ardından bu seriyi 4 maça çıkardı. Ezeli rekabette son yıllarda gollü karşılaşmalara sahne olurken, ev sahibi dün tek golle 3 puana uzandı. 5 MAÇ SONRA KALEYİ KAPATTILAR Fenerbahçe ayrıca rakibine karşı 5 sezon sonra kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler son olarak 28 Şubat 2021'de Trabzon'da oynanan mücadeleyi 1-0 kazanmıştı.

