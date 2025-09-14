Fenerbahçe, Trabzonspor'u tek golle mağlup etti

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, dev maçta sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda oynanan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 45. dakikada Youssef En-Nesyri attı.

Faslı futbolcu, Türkiye'de ilk kez Trabzonspor karşısında gol sevinci yaşadı.

Trabzonspor forması giyen Okay Yokuşlu, 20. dakikada VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kart gördü ve bordo-mavililer, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

EN NESYRI ATTI, FENERBAHÇE SEZONUN İLK DERBİSİNİ GALİBİYETLE KAPATTI

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 4 maç sonunda ligde 10 puana ulaştı.

Süper Lig'de 5 maç oynayan ve bu sezon ilk mağlubiyetini alan Trabzonspor da 10 puanda kaldı.

Fenerbahçe, hafta arasında çarşamba günü erteleme maçında Alanyaspor'u konuk edecek.

Sarı-lacivertliler, ligin bir sonraki haftasında ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

Trabzonspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

DOMENICO TEDESCO'NUN KADROSU

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, takımını ilk maçında sahaya 4'lü savunmayla sürdü.

Chobani Stadı'ndaki karşılaşmada kalede Ederson'u görevlendiren Tedesco, savunma hattını Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan kurdu.

Orta alanda İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues yer alırken hücum hattını Sebastian Szymanski, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu'ndan oluşturdu. Sarı-lacivertlilerde gol yollarında ise Youssef En-Nesyri görev aldı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Dorgeles Nene, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Marco Asensio ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor karşısında yeni transferlere şans verdi.

Genç teknik adam, kaleci Ederson ile Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de değerlendirirken Asensio'yu yedek soyundurdu.

Ederson ve Kerem, sarı-lacivertli formayla ilk maçlarına Trabzonspor karşısında çıktı.