Haber Merkezi
Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ile alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Kayserispor karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın öncesinde tribünler karıştı.
KAVGA ETTİLER
Maçın başlamasına sayılı dakikalar kala stadyumu dolduran sarı-lacivertli futbolseverlerin arasında tansiyon yükseldi.
1907 tribününde yer alan Fenerbahçeli taraftarlar, kendi aralarında kavga etti. Ortaya çıkan bu görüntüler ise kısa süre içerisinde gündem oldu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış