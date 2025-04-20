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Haber Merkezi

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ile alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Kayserispor karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın öncesinde tribünler karıştı.

KAVGA ETTİLER

Maçın başlamasına sayılı dakikalar kala stadyumu dolduran sarı-lacivertli futbolseverlerin arasında tansiyon yükseldi.

1907 tribününde yer alan Fenerbahçeli taraftarlar, kendi aralarında kavga etti. Ortaya çıkan bu görüntüler ise kısa süre içerisinde gündem oldu.