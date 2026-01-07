Fenerbahçe'den mükemmel salı: Tüm branşlarda 4'te 4 yaptı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, salı akşamı farklı branşlarda dört karşılaşmaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, farklı branşlarda oynadığı dört maçtan da galibiyetle ayrıldı.

FUTBOL

Futbolda Fenerbahçe, Süper Kupa yarı final maçında Adana'da Samsunspor ile karşılaştı.

Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti ve Süper Kupa'da finale yükseldi.

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de sahasında ağırladığı Olympiakos'u 88-80 mağlup etti.

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Polonya'nın PGE Budowlani takımını 3-0 yendi.

VOLEYBOL

Lodz Sport Arena'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip; 25-16, 25-20 ve 25-11'lik setlerle kazandı.

Gruptaki ilk iki maçında Portekiz'in Benfica ve İtalya'nın Igor Gorgonzola takımlarını da 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Medicana, üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

KADIN BASKETBOL

Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Nesibe Aydın'ı 109-56 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükseldi.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe, farklı branşlarda gelen galibiyetlerin ardından paylaşım yaptı ve paylaşımında, "Bu akşamki Çubuklu mesaisi." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin paylaşımında kullandığı görsel ise şöyle...