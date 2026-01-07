Fenerbahçe'den mükemmel salı: Tüm branşlarda 4'te 4 yaptı...

- Fenerbahçe, salı akşamı dört branşta oynadığı tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı.
- Futbolda Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 yenerek finale yükseldi.
- Kadınlar Şampiyonlar Ligi, EuroLeague ve Türkiye Kupası'nda da galibiyet elde etti.
Fenerbahçe, salı akşamı farklı branşlarda dört karşılaşmaya çıktı.
Sarı-lacivertliler, farklı branşlarda oynadığı dört maçtan da galibiyetle ayrıldı.
FUTBOL
Futbolda Fenerbahçe, Süper Kupa yarı final maçında Adana'da Samsunspor ile karşılaştı.
Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti ve Süper Kupa'da finale yükseldi.
BASKETBOL
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de sahasında ağırladığı Olympiakos'u 88-80 mağlup etti.
CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Polonya'nın PGE Budowlani takımını 3-0 yendi.
VOLEYBOL
Lodz Sport Arena'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip; 25-16, 25-20 ve 25-11'lik setlerle kazandı.
Gruptaki ilk iki maçında Portekiz'in Benfica ve İtalya'nın Igor Gorgonzola takımlarını da 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Medicana, üst üste üçüncü galibiyetini aldı.
KADIN BASKETBOL
Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Nesibe Aydın'ı 109-56 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükseldi.
FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM
Fenerbahçe, farklı branşlarda gelen galibiyetlerin ardından paylaşım yaptı ve paylaşımında, "Bu akşamki Çubuklu mesaisi." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin paylaşımında kullandığı görsel ise şöyle...