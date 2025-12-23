Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın derbide öne çıkan isimleri: Asensio ve Cerny...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında karşılaşıyor...

Kadıköy'de oynanacak dev derbide son haftalarda iki takımda da formuyla ön plana çıkan isimler dikkat çekiyor.

Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin derbideki en büyük kozu Marco Asensio olacak.

FENERBAHÇE'DE ÖNE ÇIKAN İSİM ASENSIO

Son dönemdeki performansı ile ligde fırtına gibi esen İspanyol yıldız, derbide daha önce klasını gösterdi.

Ligde oynanan derbide geri dönüşün en büyük pay sahiplerinden birisi olan Asensio, şık golüyle herkesin dikkatini çekmişti.

Süper Lig'de bu sezon 13 maçta forma giyen 29 yaşındaki yıldız, 8 gol-5 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ'IN HÜCUMDAKİ KOZU CERNY

Diğer yandan Beşiktaş'ta da Fenerbahçe derbisinde en önemli kozu Vaclav Cerny olacak.

Trabzonspor deplasmanında 2 golle yıldızlaşan Çekyalı kanat oyuncusu Kadıköy'e yabancı değil.

Daha önce Avrupa Ligi'nde Glasgow Rangers formasıyla Fenerbahçe'ye karşı mücadele veren siyah-beyazlı yıldız, 2 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Yine Cerny, ligde oynanan derbide siyah-beyazlıların attığı ilk golün asistini yapmıştı.

Süper Lig'de 13 maçta forma giyen Cerny 3 kez ağları sallarken, 6 da asist yaptı.