Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yoğun bir antrenman temposunda çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, bir yandan da yapılacak transferleri planlıyor.

ALİ KOÇ VE DEVIN ÖZEK DE TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idmanın bir bölümünü Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci ve futbol direktörü Devin Özek de takip etti.

YARIN DEVAM EDECEK

Salonda aktivasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam ettiği, ardından pas çalışması yapan futbolcuların, dar alanda yapılan çift kale maçlarla idmanı tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.