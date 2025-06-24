Fenerbahçe yönetiminden yürekleri ısıtan davranış

Köklü kulüplerimizden Fenerbahçe, bu kez saha dışı bir gelişmeyle gündemde.

Sarı-lacivertli ekip, minik Umut'un Fenerbahçe ile bir gün geçirme hayalini gerçekleştirdi.

Kulüp yönetimi, minik Umut'a stadın kapılarını açtı.

FENERBAHÇE, KÜÇÜK UMUT'UN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Umut'un gezisine, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile Genel Sekreter Burak Kızılhan eşlik etti.

O anlar, kulübün sosyal medya hesabından, "Umut’un kalbindeki sevgi, bugün tüm kulübümüzü sarıp sarmaladı. Hayali Fenerbahçe’yi görmekti. Biz de o hayali gerçekleştirdik, birlikte vakit geçirdik. Sen hep gül Umut… Çünkü Fenerbahçe varsa, Umut hep var!" ifadeleriyle paylaşıldı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Duygusal anların yaşandığı ziyarette Başkan Koç ve sarı-lacivertli yöneticiler, küçük Umut'la yakından ilgilendi.

Ziyarete ilişkin anlardan ise geriye bu anlar kaldı...