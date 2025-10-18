Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda gerginlik yaşandı

- Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda, Hamdi Akın ve Aziz Yıldırım arasında arsalar üzerine başlayan tartışma gerginliğe yol açtı.
Sarı-lacivertlilerin eski yöneticisi Hamdi Akın, Aziz Yıldırım'ın arsalarla ilgili sözlerine yanıt verdi.
Hamdi Akın, "Kayışdağı'ndaki arazi için başkan (Aziz Yıldırım) '70 milyon euro' dedi. Euro-dolar fark etmez, 60 versin hemen verelim." ifadelerini kullanmasına Aziz Yıldırım tepki gösterdi.
HAMDİ AKIN'LA AZİZ YILDIRIM ARASINDA TARTIŞMA YAŞANDI
Yerinden kalkan Aziz Yıldırım, daha önce konuşmasında İncek'te bulunan arazinin kiraya verildiğini belirten Akın'a, oldukça sert bir tonda, "Sen İncek'te kaç lira kira alacaksın söylesene" ifadelerini kullandı.
Yaşananlardan sonra, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, "Olaya karışan arkadaşlarımız salondan çıkarıldılar." ifadelerini kullandı.
Sonrasında Divan Kurulu'nda tansiyon bir anda yükseldi.
TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ: BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER
Salonda bulunan bazı kişiler arasında başlayan sözlü atışma bir anda yerini fiziksel gerginliğe bıraktı.
O anlarda ortamda bulunan diğer isimlerin araya girmesiyle olay son buldu.
Kavgaya karışan üyelerin dışarıya çıkarılmasıyla birlikte Divan Kurulu kaldığı yerden devam etti.
O anlar böyle görüntülendi...