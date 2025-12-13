Abone ol: Google News

Fenerbahçe’de Alexander Sörloth operasyonu

Fenerbahçe’de ara transfer dönemi yaklaşırken, yönetim forvet hattında köklü bir değişime hazırlanıyor. Sarı-lacivertli kulüpte başkan Sadettin Saran’ın, Norveçli golcü Alexander Sörloth için tüm şartların zorlanmasını istediği öğrenildi.

Yayınlama Tarihi: 13.12.2025 10:14
  • Fenerbahçe, ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek için Alexander Sörloth'a odaklandı.
  • Başkan Sadettin Saran, Sörloth'un transferi için tüm şartların zorlanmasını istedi.
  • Sörloth, Atletico Madrid formasıyla bu sezon La Liga'da 4 gol kaydetti.

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, santrfor transferi gerçekleştirmek istiyor.

Sarı-lacivertliler, santrfor bölgesi transferi için ilk aday olarak Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'u belirledi.

SARAN'IN AKLI SÖRLOTH'TA 

Gelen bilgilere göre başkan Sadettin Saran'nın Norveçli golcünün transferi için Devin Özek'e talimat verdiği öne sürüldü.

Saran'ın Devin Özek ile konuşmasında, "Sörloth transferinde elimizden ne geliyorsa yapalım. Oyuncu, bize gelmek istiyorsa, kulübü ile anlaşma sağlamak için tüm şartlarımızı zorlayalım. Sörloth transferinde olumsuz bir durum yaşanmadıkça diğer isimlere yönelmeye gerek yok." dediği öğrenildi.

15 MAÇTA 4 GOL ATTI 

30 yaşındaki forvet, bu sezon La Liga'da 15 maçta 640 dakika süre alarak 4 gol kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 karşılaşmada 227 dakika sahada kalan Sörloth, 1 gol atıp 1 asist yaptı.  

