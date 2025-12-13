Fenerbahçe’de Alexander Sörloth operasyonu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, santrfor transferi gerçekleştirmek istiyor.

Sarı-lacivertliler, santrfor bölgesi transferi için ilk aday olarak Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'u belirledi.

SARAN'IN AKLI SÖRLOTH'TA

Gelen bilgilere göre başkan Sadettin Saran'nın Norveçli golcünün transferi için Devin Özek'e talimat verdiği öne sürüldü.

Saran'ın Devin Özek ile konuşmasında, "Sörloth transferinde elimizden ne geliyorsa yapalım. Oyuncu, bize gelmek istiyorsa, kulübü ile anlaşma sağlamak için tüm şartlarımızı zorlayalım. Sörloth transferinde olumsuz bir durum yaşanmadıkça diğer isimlere yönelmeye gerek yok." dediği öğrenildi.

15 MAÇTA 4 GOL ATTI

30 yaşındaki forvet, bu sezon La Liga'da 15 maçta 640 dakika süre alarak 4 gol kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 karşılaşmada 227 dakika sahada kalan Sörloth, 1 gol atıp 1 asist yaptı.