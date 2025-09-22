Fenerbahçe'de Anderson Talisca'dan şaşırtan istatistik Kasımpaşa maçında 60 dakika sahada kalan Anderson Talisca, hücum aksiyonlarının tamamında sıfır çekerek taraftarları şaşkına çevirdi. Şut, gol beklentisi, çalım gibi birçok istatistikte sıfır çeken Talisca, eleştirilerin odağı oldu.

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Anderson Talisca'nın son haftalardaki düşüşü dikkat çekiyor. Kaçırdığı penaltılarla eleştirilen Brezilyalı futbolcunun dün akşamki Kasımpaşa maçı istatistikleri de gündem oldu. Maça ilk 11'de başlayan ve performansıyla hayal kırıklığı yaratan Anderson Talisca 60. dakikada yerini Youssef En-Nesyri'ye bırakmıştı. BÜTÜN İSTATİSTİKLERDE SIFIR ÇEKTİ Tecrübeli futbolcunun hücum aksiyonları başta olmak üzere birçok istatistikte sıfır çekmesi taraftarları şaşırttı. Hücum istatistiklerinin tamamında sıfır çeken Anderson Talisca'nın sayıları şöyle: Şut: 0 Gol beklentisi (xG): 0 Rakip ceza sahasında topla buluşma: 0 Çalım: 0 Kaçırdığı gol pozisyonu: 0 Aldığı faul: 0 Ofsayt: 0 Uzun pas: 0 Orta: 0 Kilit pas: 0 Pas arası: 0 Top kapma: 0 Eshspor Haberleri Abdullah Avcı'ya Mısır'dan sürpriz teklif

