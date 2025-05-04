Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, cezalı duruma düştü

İHA

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı.

Mücadeleye 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, 37. dakikada hakem Yasin Kol'a yaptığı itiraz sonrası sarı kart gördü.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Çağlar, bu sarı kartla birlikte 4. sarı kartına ulaştı ve cezalı duruma düştü.

Milli futbolcu bu sezon ligin ilk yarısında Rizespor ve Eyüpspor ile ligin ikinci yarısında Galatasaray maçlarında sarı kart görmüştü.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK

Çağlar, gelecek hafta Başakşehir ile oynanacak müsabakada takımdaki yerini alamayacak.

Derbide 28 yaşındaki futbolcunun yerine 59. dakikada Alexander Djiku dahil oldu.