Fenerbahçe'de Cenk Tosun'a Süper Lig'den 3 talip

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'de kadrodaki bazı oyuncularla yolların ayrılması beklenirken yönetim, yeni transferlerle ikinci yarıya daha güçlü bir şekilde girmeyi hedefliyor.

Bu süreçte dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

3 SÜPER LİG EKİBİ İSTİYOR

Buna göre kadro dışı bırakılan tecrübeli forvet Cenk Tosun'a Süper Lig'den Eyüpspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'un talip olduğu öğrenildi.

Tedesco ile problem yaşadığı belirtilen 34 yaşındaki golcünün, ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE AYRILMASI BEKLENİYOR

Bu sezon sarı-lacivertli ekip ile 7 maçta yalnızca 72 dakikada süre alan Cenk Tosun, 1 asistlik katkı sağladı.

Transfermarkt verilerine göre 900 bin euro değeri bulunan tecrübeli golcünün mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek..