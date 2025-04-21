Fenerbahçe'de Diego Carlos'a tepki

Haber Merkezi

Süper Lig'de Kayserispor ile sahasında karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'dan sürpriz bir hamle geldi.

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos, şubat ayında Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve sahalardan uzak kalmıştı.

DEVRE ARASINDA GELDİ: SAKATLANDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, sakatlığını atlatan Brezilyalı savunma oyuncusuna Kayserispor maçında ilk 11'de forma verdi.

YERİNİ DZEKO'YA BIRAKTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor karşısında 2-1 geriye düşülmesinin ardından 54. dakikada risk aldı ve Diego Carlos yerine Edin Dzeko'yu sahaya sürdü.

TARAFTARLAR ISLIKLADI

Diego Carlos, bu dakikada oyundan çıktığı sırada bazı taraftarların tepkisine maruz kaldı.

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan 11 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Diego Carlos, sarı-lacivertli takımda şu ana kadar 4 maçta süre aldı.