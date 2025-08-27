Fenerbahçe'de Diego Carlos'la yollar ayrılacak

Fenerbahçe'de Jose Mourinho önderliğinde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerde diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan futbolculardan birisi de Diego Carlos...

FENER TEKLİFLERE AÇIK

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Diego Carlos için kiralık ve bonservisle gelecek olan tekliflere açık.

Çünkü Brezilyalı stoper, yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.

Lille oyuncuyla ilgilenmişti ancak Fransızlar işi resmiyete dökmedi.

Oyuncunun menajerine, "Bu hafta içinde teklif getir" talimatı verildi.

11.5 MİLYON EUROYA GELDİ: 5 MAÇTA ANCA OYNADI

Fenerbahçe'yle Diego Carlos'un yolları, bu hafta içinde ayrılabilir.

Öte yandan Fenerbahçe'de geçtiğimiz ara transfer döneminde Diego Carlos, 11.5 milyon euroya İngiliz ekibi Aston Villa'dan transfer edilmişti.

Büyük umutlarla transfer edilen 32 yaşındaki savunmacı, Fenerbahçe formasıyla toplam 5 maça çıkmış ve sadece 188 dakika süre almıştı.