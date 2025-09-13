Fenerbahçe'de Domenico Tedesco imzayı attı

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco dönemi resmen başladı.

Sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, ilk maçına Süper Lig'de Trabzonspor karşısında çıkacak.

Tedesco, karşılaşma öncesinde düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İYİ BİR TAKIMIZ"

Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgili Domenico Tedesco, “Burada olmak, benim ve ekibim için büyük bir memnuniyet ve gurur. Başkanımız ve sportif direktörümüzden çok önemli bir destek gördüm. Ocak ayından itibaren evimde fırsatları beklemek benim için iyi değildi çünkü çalışmayı seviyorum. Teklifler alıp hayır demek kolay değildi. Teklif geldiğinde ilk yaptığımız şey takımları incelemek oluyor. Buraya gelmemde iki sebep var. Birincisi kulübün kendisi, taraftarları ve gücü. Böyle taraftarlara sahip olduğunuzda takımınız da sahada alev alıyor. İkincisi de takım. Oyuncular ve oyuncuların sahip olduğu kalite. İlk 3 gün zorlayıcı geçti. Çok iyi bir takımımız ve oyuncularımız var. Çok iyi bir desteğe sahibiz.” dedi.

"HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN BİRLİKTE OLMALIYIZ"

Tedesco, sözlerini şöyle devam etti:

"Tecrübemle şunu söyleyebilirim, hedeflerimize ulaşabilmek için birlikte olmalıyız. Oyunculara, ekibimize, yönetimimize, sportif direktörümüzde ve taraftarlara ihtiyacımız var. Biz bir aileyiz. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum."

"ASLA BAŞARI İÇİN ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR GİBİ ŞEYLER DUYMAYACAKSINIZ"

Türkiye'de yabancı teknik direktörlerin uzun süredir şampiyon olamamasıyla ilgili soruyu Tedesco, şöyle yanıtladı:

“Ligi tanımanız çok önemli. Gelmeden önce bazı maçları analiz etmiştim ama bunlar yeterli değil. Kulübü ve ligi biliyorum ama Gökhan bizimle olması çok önemli. Bizim de performans gösterebilmemiz için her şeye sahibiz. Benden asla 'başarı için zamana ihtiyacımız var' gibi şeyler duymayacaksınız. Bu benim yöntemim değil.”

TESİSLERDE KALMASI

İstanbul'a geldikten sonra tesislerde kalmasıyla ilgili Tedesco, “Bizler buraya gece çok geldik ve bazı kulüp çalışanları bizi bekliyordu. Onlar bize yardım etmek için burada bekliyordu ve bu ruhtan dolayı kalmak istedim. Sadece Trabzonspor maçına kadar değil, buradan ne zaman çıkacağımızı düşünmemiz gerekiyor. Burayı çok seviyorum. Kendimi rahat hissediyorum.” dedi.

"4'LÜ SAVUNMA OYNAYABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Takımda tercih edeceği formasyonla ilgili soruya Tedesco, “Stuttgart altyapısında büyüdüm ve 10 yıl çalıştım. 4'lü oynayarak büyüdüm ve benim sistemim bu diyebilirim. Aue'yi aldığımda o takım 3'lü oynamak için kurulmuştu. 11 maç kalmıştı. Maçları nasıl kazanırız diye düşündüm ve 8 maç kazanıp ligde kaldık. Schalke'ye gittiğimde oradaki takım da 3'lü için kurulmuştu. Her teknik direktörün bir felsefesi vardır. Gittiğiniz takıma bunu yapacağız diye hemen dayatamazsınız. Takımımıza baktığımızda ofansif kaliteye ve güce baktığımızda 4'lü oynayabileceğini düşünüyorum.” yanıtını verdi.

"ÇOK FAZLA İDMAN YAPMAMIZ VE BAŞARILI SONUÇLAR ALMAMIZ GEREKİYOR"

Takımdaki eksiklerin sorulması üzerine Tedesco, “Zor bir soru. Ne cevap verirsem, bir önceki teknik direktöre ve ekibine mesaj gibi algılanıyor. Şunu söyleyebilirim, özgüven. Sezon bir maraton. Pozitif anlar yaşamanız gerekiyor. Biz bunu Leipzig'de yapabilmiştik. Takım artık kimse bize dokunamaz diye düşünüyordu. Çok fazla idman yapmamız ve başarılı sonuçlar almamız gerekiyor.” açıklamasında bulundu.

"ASLA BAHANELER SUNMAM"

Tedesco ayrıca, “Asla bahaneler sunmam. Hakemler hakkında konuşmayı sevmem. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Rakiplerin kapalı, defansif oynaması yasak değil. Maçları kazanmak istiyorsanız her şeyin üstesinden gelmeniz gerekiyor. Rusya'da çalışırken sadece etkimizin olabileceği şeylere odaklanmamız gerektiğini söylemiştim.” ifadelerini kullandı.

"GERÇEKLEŞTİREMEYECEĞİM ŞEYLERİN SÖZÜNÜ VERMEM"

Domenico Tedesco, sözlerini şöyle tamamladı: