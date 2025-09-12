Fenerbahçe'de Domenico Tedesco’nun doğum günü kutlandı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yla yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör Domenico Tedesco oldu.

Ayağının tozuyla çalışmalara başlayan Tedesco'nun bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Sarı-lacivertliler ise, yeni teknik direktör Domenico Tedesco için sürpriz doğum günü kutlaması organize etti.

Yeni yaşına giren Tedesco, kendisi için hazırlanan yaş günü pastasının mumlarını alkışlar eşliğinde üfledi.

"DOĞUM GÜNÜMÜ SİZLE GEÇİRİYOR OLMAK BÜYÜK BİR ONUR"

Kutlamayla alakalı bir konuşma yapan Tedesco, "Büyük sürpriz. Büyük bir memnuniyet ve onur 40. yaş doğum günümü sizlerle geçiriyor olmak. Tavsiyem, yaşlanmak çözüm değil ama yaşlanmamak da çözüm değil. Bu sürpriz için teşekkür ederim. Çok mutluyum. Çok sağ olun." dedi.

Kutlamada teknik ekip ve oyuncular Tedesco'yu tebrik ederken İtalyan hoca da bu jestten dolayı herkese teşekkür etti.