Fenerbahçe'de Ederson'un son durumu netleşti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

19 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerde Ederson'un sakatlığı bulunuyordu.

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'de Ederson'un tedavisine devam ediliyor.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Fatih Karagümrük maçında Brezilyalı eldivenin forma giymesine ihtimal verilmiyor.

Sarı-lacivertlilerin kalesini, Samsunspor maçında olduğu gibi Tarık Çetin'in koruması bekleniyor.

5 MAÇTA TOPU 5 KEZ KALEDE GÖRDÜ

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Ederson, 5 maçta, topu 5 kez filelerinde görürken bu karşılaşmaların ikisinde de kalesini gole kapadı.

Tarık Çetin ise Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına Samsunspor karşısında çıktı ve gol izni vermedi.