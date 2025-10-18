Fenerbahçe'de Ederson'un son durumu netleşti

- Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlığı devam eden Ederson yerine kaleyi Tarık Çetin'e teslim edecek.
- Tarık Çetin, Samsunspor maçında gol yemeden başarılı bir performans sergilemişti.
- Fenerbahçe, Ederson'un tedavisine devam ediyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
19 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerde Ederson'un sakatlığı bulunuyordu.
TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'de Ederson'un tedavisine devam ediliyor.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Fatih Karagümrük maçında Brezilyalı eldivenin forma giymesine ihtimal verilmiyor.
Sarı-lacivertlilerin kalesini, Samsunspor maçında olduğu gibi Tarık Çetin'in koruması bekleniyor.
5 MAÇTA TOPU 5 KEZ KALEDE GÖRDÜ
Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Ederson, 5 maçta, topu 5 kez filelerinde görürken bu karşılaşmaların ikisinde de kalesini gole kapadı.
Tarık Çetin ise Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına Samsunspor karşısında çıktı ve gol izni vermedi.