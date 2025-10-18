Abone ol: Google News

Fenerbahçe'de Ederson'un son durumu netleşti

Fenerbahçe'de kaleci krizi yaşanıyor. Sakatlığı süren Brezilyalı file bekçisi Ederson, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Samsunspor deplasmanında başarılı bir performans sergileyen Tarık Çetin kalede görev alacak.

Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 09:55
  • Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlığı devam eden Ederson yerine kaleyi Tarık Çetin'e teslim edecek.
  • Tarık Çetin, Samsunspor maçında gol yemeden başarılı bir performans sergilemişti.
  • Fenerbahçe, Ederson'un tedavisine devam ediyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

19 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerde Ederson'un sakatlığı bulunuyordu.

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'de Ederson'un tedavisine devam ediliyor.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR 

Fatih Karagümrük maçında Brezilyalı eldivenin forma giymesine ihtimal verilmiyor.

Sarı-lacivertlilerin kalesini, Samsunspor maçında olduğu gibi Tarık Çetin'in koruması bekleniyor.

5 MAÇTA TOPU 5 KEZ KALEDE GÖRDÜ

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Ederson, 5 maçta, topu 5 kez filelerinde görürken bu karşılaşmaların ikisinde de kalesini gole kapadı.

Tarık Çetin ise Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına Samsunspor karşısında çıktı ve gol izni vermedi.

