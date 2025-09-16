Fenerbahçe'de En-Nesyri takımı sırtlamaya devam ediyor

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en skoreri olmasına rağmen taraftarın ıslıklarına maruz kalan Youssef En-Nesyri, kulaklarını tıkayıp işini yapmaya devam ediyor.

Faslı santrfor, Gençlerbirliği'ne dublesinin ardından Trabzonspor karşısında takipçiliğini konuşturup kazandırdı.

ATMAYA DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin ligde geçen yıldan bu yana 4 mağlubiyet aldığı süreçte 28 yaşındaki yıldız, ağları 23 kez sarsarken 4 asist yaptı ve 38 maçın sadece 1'i (37. hafta Hatayspor) kaybedildi.

Kanarya, 14 galibiyet alırken sahadan 2 defa beraberlikle ayrıldı.

TOPLAMDA 24 PUAN KAZANDIRDI

Skoru tam 20 kez değiştiren En-Nesyri, sarı-lacivertlilere toplamda 24 puan kazandırdı.

Bu sezon büyük umutlarla gelen ancak sakatlık nedeniyle oynayamayan Jhon Duran'ın yokluğunda 'İyi ki varsın' dedirtti.

En-Nesyri, ligde koleksiyonunu genişletti. Gol portföyüne bu sezon Gençlerbirliği ile Trabzonspor'u da ekleyen Faslı yıldız, 20 takımın 13'ünün ağlarını sarstı.