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Fenerbahçe'de Feyenoord maçı hazırlıkları sürüyor

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Feyenoord ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçının hazırlıklarına devam ediyor.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 03.08.2025 17:06
Fenerbahçe'de Feyenoord maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Feyenoord ile 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İDMANDAN NOTLAR

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden antrenman pas çalışmasıyla devam etti.

Taktiksel çalışmaların ardından ise idman dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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