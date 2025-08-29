Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı.

İDMANDAN NOTLAR

Ardından ısınma, çabukluk, 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda yaptığı çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Benfica maçında ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde forma giyen futbolcular, rejenerasyon programı ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Sarı-lacivertliler, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayacak.