Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribaya'ta olay tepki: Ali Koç'u gönderdin, bravo sana

Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta ilginç bir an yaşandı.
Fenerbahçeli bir taraftar, 257 oy farkla başkanlık seçimini Saadettin Saran'ın kazanmasından sonra ikinci yarının başlamasına az bir süre kala İrfan Can Eğribayat'a seslendi.
"ALİ KOÇ'U GÖNDERDİN, BRAVO SANA"
Sarı-lacivertli taraftarın, İrfan Can Eğribayat'a "İrfan, Ali Koç'u gönderdin. Bravo sana bravo" diye seslendiği görüldü.
Geride bıraktığımız hafta Alanyaspor karşısında hatalı bir gol yiyen deneyimli kalecinin, seçim sonucu haberini almasının ardından soyunma odasından büyük bir üzüntüyle çıktığı gözlemlendi.