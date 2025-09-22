Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribaya'ta olay tepki: Ali Koç'u gönderdin, bravo sana Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a olay bir tepki geldi. Yedek kulübesinde yer alan İrfan Can Eğribayat'a kulübe arkasından bir kişi "İrfan, Ali Koç'u gönderdin. Bravo sana bravo" şeklinde seslendi. İrfan Can Eğribayat, bu tepkiye herhangi bir cevap vermedi.