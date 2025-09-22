Abone ol: Google News

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribaya'ta olay tepki: Ali Koç'u gönderdin, bravo sana

Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a olay bir tepki geldi. Yedek kulübesinde yer alan İrfan Can Eğribayat'a kulübe arkasından bir kişi "İrfan, Ali Koç'u gönderdin. Bravo sana bravo" şeklinde seslendi. İrfan Can Eğribayat, bu tepkiye herhangi bir cevap vermedi.

Yayınlama Tarihi: 22.09.2025 09:12
Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta ilginç bir an yaşandı.

Fenerbahçeli bir taraftar, 257 oy farkla başkanlık seçimini Saadettin Saran'ın kazanmasından sonra ikinci yarının başlamasına az bir süre kala İrfan Can Eğribayat'a seslendi.

"ALİ KOÇ'U GÖNDERDİN, BRAVO SANA"

Sarı-lacivertli taraftarın, İrfan Can Eğribayat'a "İrfan, Ali Koç'u gönderdin. Bravo sana bravo" diye seslendiği görüldü.

Geride bıraktığımız hafta Alanyaspor karşısında hatalı bir gol yiyen deneyimli kalecinin, seçim sonucu haberini almasının ardından soyunma odasından büyük bir üzüntüyle çıktığı gözlemlendi.

