Abone ol: Google News

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a veda kararı

Fenerbahçe, Tarık Çetin'in performansı sonrası İrfan Can Eğribayat ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 25.12.2025 10:03
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a veda kararı
  • Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat ile yollarını ayırmayı planlıyor.
  • Tarık Çetin'in Beşiktaş derbisindeki performansı sonrası ikinci kaleci oldu.
  • İrfan Can Eğribayat'a daha önce Cracovia'dan teklif gelmişti.

Fenerbahçe'de Tarık Çetin, kupada Beşiktaş ile oynanan derbisindeki performansıyla takdir topladı.

Hal böyle olunca Çetin, ikinci kaleciliğe yükseldi.

YOLLAR AYRILACAK

Bu gelişmeyle birlikte İrfan Can Eğribayat ile yolların ayrılması bekleniyor.

İrfan Can Eğribayat için daha önce Polonya temsilcisi Cracovia, Fenerbahçe'ye teklifte bulunmuştu.

Eshspor Haberleri