Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a veda kararı

- Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat ile yollarını ayırmayı planlıyor.
- Tarık Çetin'in Beşiktaş derbisindeki performansı sonrası ikinci kaleci oldu.
- İrfan Can Eğribayat'a daha önce Cracovia'dan teklif gelmişti.
Fenerbahçe'de Tarık Çetin, kupada Beşiktaş ile oynanan derbisindeki performansıyla takdir topladı.
Hal böyle olunca Çetin, ikinci kaleciliğe yükseldi.
YOLLAR AYRILACAK
Bu gelişmeyle birlikte İrfan Can Eğribayat ile yolların ayrılması bekleniyor.
İrfan Can Eğribayat için daha önce Polonya temsilcisi Cracovia, Fenerbahçe'ye teklifte bulunmuştu.