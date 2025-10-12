Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı kaldı

Süper Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda aldığı 4 galibiyet ve 4 beraberlikle 4. sırada yer alan Fenerbahçe'de şaşırtan bir gelişme yaşandı.
Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertli takımda kadro dışı kararı geldi.
Fenerbahçe, milli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un alınan karar gereği kadro dışı bırakıldığını duyurdu.
"KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTIR"
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Fenerbahçe Spor Kulübü