Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı kaldı

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 12.10.2025 17:42
Süper Lig'de geride kalan 8 hafta sonunda aldığı 4 galibiyet ve 4 beraberlikle 4. sırada yer alan Fenerbahçe'de şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertli takımda kadro dışı kararı geldi.

Fenerbahçe, milli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un alınan karar gereği kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

"KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Fenerbahçe Spor Kulübü

