Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a veda

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren ve kulüpten ayrılan İsmail Kartal, genel kurulda kendisi için hazırlanan duygusal bir videoyla uğurlandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yoğun bir çalışma sürecinin ardından Jorge Jesus'u takımın başına getirdi. Koç, bu operasyonun hemen ardından bugün Olağan Mali Genel Kurul'da üyelerin karşısına çıktı.

Fenerbahçe'de görevi sona eren teknik direktör İsmail Kartal, olağan genel mali kurulunda alkışlarla karşılandı.

"Tribünleri mutlu etti"

Genel kurulda konuşan Ali Koç, "Bizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederim. (İsmail Kartal için) Bizim bir arzumuz vardı, hocamıza ilettik. O da geldi. Sizlerin huzurunda, milyonlarca taraftarımızın huzurunda, teşekkür, şükran hem de vedamızı yapmak üzere rica ettik. Kendisine teşekkür ederim. Hocamız pek çok kez göreve geldi. Bundan sonra da gelecektir. Sezon özelinde neler başardı? Bunu video ile paylaşmak istiyoruz." dedi.

Fenerbahçe'den İsmail Kartal'a veda videosu - İZLE



İsmail Kartal'a övgüler yağdıran Başkan Koç, "Video çok şey söylüyor. Gönül bağı sağlamsa yük de güzeldir, yolculuk da. İsmail Kartal yükü çok ağır bir takıma geldi. Kendi geldi. Hepimiz gibi, hepiniz gibi o da maçları seyrederken yaşadıklarımıza, şansımıza, bir kez daha çok umutlarla başlayıp 8-9 hafta domine ettiğimiz ligde türbülansa giren takımı izlerken acı çekti. Bizlerle temasa geçti. İyi ki de geçmiş. Çünkü yük ağırdı. Atmosfer olumsuzdu. Zor günler geçiren bir camiaya bir nevi elindeki sihirli değnekle nefes aldırdı. Daha da önemlisi tribünleri birleştirdi, barıştırdı, doldurdu. Tribünleri mutlu etti. Zor yolu güzel kıldı." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un diğer sözleri şu şekilde:

"Her şeyden önemlisi İsmail Kartal, Fenerbahçeli olmanın güzelliğini gösterdi. 175 maça çıktı. Belki unutmuş olabilirsiniz, sadece A Takım değil, muhtelif kademelerde görev yaptı. Toplamda 18,5 yıl camiamıza hizmet etti. Gençlik yıllarından beri tanıyorum. Her geçen gün yozlaşan, etik değerlerin alt üst olduğu futbol ikliminin temiz, pırıl pırıl yüzü oldu. Futbolcuyken de teknik adam olarak da böyle oldu. Fenerbahçe çatısı altında karakteriyle, duruşuyla, başarısıyla bu kulüpte devam edecek çok sağlam bir gönül sözleşmesi var."

"İsmail Kartal, Fenerbahçe için varolan bir profildir"

"Halen faili meçhul olan suikast girişiminde, canımıza kastedildiği o kara sezonda, psikolojik olarak alt üst olmuş takımımızı ayağa kaldırmak için dimdik durdu. Canla başla mücadele etti ve doğrunun yanında oldu. Sıkıntılı, zor ve acılı günlerimizde güneş gibi doğdu. Yüzümüzü bahara çevirdi. Fenerbahçe için kayıtsız, şartsız, ekonomik beklenti olmadan elini taşın altında koydu. Çünkü İsmail Kartal, Fenerbahçe için varolan profillerden biridir."

"Şampiyonluğa inanan bir takım bıraktı"

"Görevde bulunduğu haftalarda 2.3 puan ortalaması, 18 hafta boyunca puan lideri, en çok gol atan ikinci takım. Takımımızı 5. sıradan 2. sıraya çıkardı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmamızı sağladı. Samandıra'ya gittiğimizde yemekte çatal bıçak sesi gelirdi. Şimdi ise birbiriyle muhabbet eden, mutlu olan bir takıma çevirdi. Kimsenin geçmişine, konumuna bakmadan, doğru olanı zor da olsa yapılması için hareket etti, inandı ve aldığı kararların arkasında durdu. Fenerbahçe'nin takım olmasında bu da büyük katkı sağladı. Samandıra'da yarattığı pozitif ortam önümüzdeki sezon mutlu sona ulaşacağımız yolun en önemli adımlarından biri olacaktır. Başarı ve şampiyonluğa inanan bir takım bıraktı bize."





"4 yıllık dönemimde aldığım en zor karardı"

"Ne demişti? "Zamanımız yok. Camianın kenetlenmesine ihtiyacımız var. Bu takım iyi bir takım. İnancını kaybetmiş ama kazanmaya devam edecek. Kenetlenecek ve ayağa kalkacak" dedi. Aynen öyle. Fenerbahçe'nin neler yapabileceğini tüm camiaya gösterdi. Bizim için bu kararı vermek hiç kolay olmadı. 4 yıllık görev süremizde aldığımız en zor karar diyebilirim."

"İyi ki İsmail Kartal var"

"Bu konuyu oylamaya getirmiştik. Ortaya çıkan sonuç da bunu gösteriyor. Peki neden değişim? İşte buna cevap vermek çok zor. Hocamıza ilettik. Hiçbir zaman gizli saklı iş yapmadık. Hocamızla niyetimizi açık ve net şekilde paylaştık, anlattık. Görev süresince de bu gündeme geldi. Gerçekten bunun cevabını vermek çok çok zor. İsmail Hoca, belki de çok uzun zaman geçmeden camia ile yolları kesişecek. Teknik adamlık kariyerinde de aramızda bulunacak. Hocamızı, eşini ve evladını buraya davet etmek istiyorum.

Rahmetli dedem, "Başarılı bir erkeğin arkasında güçlü bir kadın olması gerekir" dedi. İsmail Kartal'ın eşini yeni tanımaya başladık. Keşke kızınız da olsaydı. Şahsım, yönetimimiz ve camiamız adına size çok teşekkür ederim. İsmail Hoca eve gitmedi, eşi Sema Hanım anlayışla karşıladı. Hocamız dik durdu ve bize enerji verdi. İlk birkaç hafta zordu. Avrupa maçı, Türkiye Kupası... Hocamız yeni gelmişti. Ne yapacağım dediyse, çok fazlasını yaptı. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı da benim gibi düşünüyordur. İyi ki Fenerbahçe'nin İsmail Kartal gibi bir değeri var.

Her futbolcuya, her teknik adama nasip olmayacak hatta layık olmayacak: Fenerbahçe'nin Çocuğu İsmail Kartal! Huzurlarınızda her biriniz adına, teşekkür ederiz. Sağ ol, var ol hocam! Bu buruk ama geçici bir veda. Hocam yollarımız tekrar kesişene kadar, Allah yar ve yardımcın olsun. Yolun açık, şansın bol olsun."

"Fenerbahçe armasının önemi çok fazla"

Ali Koç'tan sonra kürsüye gelen İsmail Kartal da açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, "Biz hayatımız boyunca Fenerbahçe'yi ailece sevdik. Fenerbahçeli İsmail Kartal olduysam bu arma sayesinde oldum. Fenerbahçe'nin armasının anlamı yazılandan, okunandan çok daha büyüktür. Ben ve ekip arkadaşlarımız boş zamanlarımızda armanın renklerini tartıştık. Eşinin benzerinin olmadığı bir arma olduğunu konuştuk, gördük." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal'ın öne çıkan sözleri şu şekilde:

"Futbolcular kime borcumuz var diye sordu"

"Göreve geldiğimde oyuncularımla toplantı yaptım. Ben duygularımı içten ve net şekilde anlattım. Hayatım boyunca rol yapmadım, yapamam. Böyle bir insanım. Ben, "Bizim bir borcumuz var. Bu borcu ödemek için buraya geldim. Bu borç ödenecek" dedim. Futbolcular, kime borcumuz olduğunu sordu. Ben de taraftar ve camiayı gösterdim. Öyle gün gelecek ki 50 bin kişi "İşte benim takımım bu. Takımımız böyle mücadele etmeli, savaşmalı" diyecekler. Bunun için geldim. Gece gündüz çalışacağız ve biz borcumuzu ödeyeceğiz dedim. "Siz de ortaya koyacağınız performansla bunları yaratacaksınız. Göreceksiniz oynadığınız futboldan keyif alacaksınız" demiştim. Çok karakterli bir takımımız var. Herkes Fenerbahçe'nin futbolunu takdir etti. Geldiğimiz noktada sezonu kapattık."





"Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum"

"Fenerbahçe'nin bir oyun anlayışı var. Yeni gelen hocamız ve birkaç tane transferle Allah'ın izniyle bu takım şampiyon olacak. Bu süreçte bana her zaman destek olan başkanımız Ali Koç... Uzun yıllardır arkadaşız. Medyaya, oyuncularıma, Samandıra'daki personele, herkese teşekkür ederim.

Başkanımız, "Buranın patronu sensin. İstediğini yap" dedi. Sonuna kadar arkamda olduklarını söylediler. Başkanımız ve yöneticilerimizin verdiği özgüvenle daha rahat hissettim ve birliktelik sağladık. Ekibime, personellere, taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Herkese tekrar tekrar teşekkür ederim. Oynadığımız futbol, aldığımız sonuçlar, ikinciliğimiz hayırlı olsun. Şu anda bir planım yok. Fenerbahçe'de bir duruş olduğunu görüyorum. Camiamız başarıları fazlasıyla hak ediyor. Çok daha fazlasını yapabileceğimiz gücümüz var. Bundan sonraki sezonlarda başarılı olacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum."