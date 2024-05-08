TİM: Türkiye'nin en önemli özelliklerinden biri hızlı teslimat Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'nin ihracat faaliyetlerindeki önemli bir avantajını ortaya koydu.

AA

Türkiye'de ihracat her geçen yıl artıyor.

İhracatta otomotiv sektörü birinci sırada yer alıyor.

İhracatta otomotiv sektörünü kimya ve hazır giyim sektörünün takip ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatta hızın önemine değinerek Türkiye'nin hızlı teslimat konusunda iyi bir noktada olduğunu belirtti.

En büyük pazar Almanya, ABD ve Irak

Gültepe, Türkiye'nin en büyük pazarının Almanya, ABD ve Irak olduğunun altını çizdi.

"Irak pazarı gelecek aylarda daha da büyüyecek"

Irak pazarının gelecek aylarda daha da büyüyeceğine inandığına işaret eden Gültepe, şöyle konuştu:

Amacımız hem siyasi hem de ticari ilişkileri geliştirmek. Irak bizim 3. pazarımız. Yaklaşık 13 milyar dolarlık ihracatımız var. Önümüzdeki günlerde o bölge ile ihracatımızın çok daha artacağını düşünüyorum.

"Hedefimizi yakalayacağımızı düşünüyorum"

Gültepe, ihracatçılar olarak geçen seneyi rekorla kapattıklarını anımsattı. Bu yılki ihracat hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunan Gültepe, şöyle devam etti:

2024'ün ilk çeyreğini bitirdik. Yüzde 3,5-4 artış sağladık. 2024'te 267 milyar dolar mal, 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefimiz var. Hazirandan sonra biraz da piyasaların düzelmesi ve Avrupa'nın genişlemesi ve büyümesiyle hedefimizi yakalayacağımızı düşünüyorum.

"Gayemiz 267 milyar doların üzerine çıkmak"

Bizim gayemiz çift haneli büyümeyle 267 milyar doların üzerine çıkmak. Kuzey ve güneyimizde savaşın olduğu bir noktada, dünyadaki ekonominin daraldığı bir zamanda bunları başarmanın büyük başarı olduğunu düşünüyorum.

"İhracatta hız çok önemli"

Gültepe, Türkiye'nin jeopolitik yapısı ve konumu nedeniyle teslimat sürelerinde hızın ön plana çıktığını söyledi. Teslimat sürelerinin daha da kısalması için ilgililerle sık sık toplantılar yaptıklarını anlatan Gültepe, şunları kaydetti:

Biz ihracatımızın yüzde 41’ini AB ülkelerine gerçekleştiriyoruz. AB’ye ihracatın yüzde 60’ını da kara yoluyla yapıyoruz. İhracatta hız çok önemli. Türkiye'nin en önemli özelliklerinden biri hızlı teslimatı ortaya koyabilmesi. Müşteriler, firmalar stok yapmak istemiyor.

Kapıkule, ihracat noktasında en önemli sınır kapılarımızdan biri. Zaman zaman kapılarla ilgili bize problemler de geliyor bekleme sürelerine ilişkin. Alınan önlemlerle önümüzdeki günlerde bekleme sürelerinin daha da kısalacağını düşünüyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)