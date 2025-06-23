Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sahalara dönüyor

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde için geri sayıma geçti.
Son resmi maçını 20 Ekim'de oynayan Hollandalı futbolcu, uzun bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzaktı.
Oosterwolde, 2024-2025 sezonunda yalnızca 14 maçta görev yaptı.
SEZONU KAPATMIŞTI
9'uncu haftada oynanan Samsunspor maçında sakatlanan Hollandalı futbolcu, sezonu kapatmıştı.
ÇALIŞMALARA BAŞLAMIŞTI
Ülkesinde ameliyat edilen Oosterwolde, sezon sonuna doğru ise takımla çalışmalara başladı.
MOURINHO GÜVENİYOR
TRT Spor'un haberine göre; Jose Mourinho, 24 yaşındaki futbolcuyu takımda görmek istediğini yönetime bildirdi.
Sol bekte ve üçlü savunmanın solunda Oosterwolde’yi kullanmayı hedefleyen Portekizli teknik adam, genç futbolcuya güveniyor.
SÜRE ALACAK
Jayden Oosterwolde’nin durumu, 13 günlük Portekiz kampında yakından takip edilecek.
Hollandalı futbolcunun, hazırlık maçlarında az da olsa süre alması bekleniyor.