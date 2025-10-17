Fenerbahçe'de Jhon Duran için geri sayım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe’de topla çalışmalara başlayan Jhon Duran, tamamen geri dönmeye hazırlanıyor.

Yıldız futbolcunun ağlarının ise çok azaldığı öğrenildi.

Önceki günkü basın toplantısında Duran’a haksızlık yapıldığını savunan Başkan Sadettin Saran da oyuncuyla sürekli iletişim kuruyor.

KARAGÜMRÜK'E KARŞI KADRODA YOK

Jhon Duran’ın, pazar günkü Fatih Karagümrük maçında kadroda yer almayacağı belirtildi.

Tedesco’nun, yeni bir sakatlık riskine karşı Jhon Duran’a kademeli olarak şans vermeyi düşündüğü ifade edildi.

Fenerbahçe, pazar günü Fatih Karagümrük ile Chobani Stadı’nda oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

KADEMELİ OLARAK ŞANS ALACAK

İdmanı Başkan Sadettin Saran ile Futbol Şubesi’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve Futbol Direktörü Devin Özek de takip etti.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; salonda core ve kuvvet çalışmalarıyla başladı.

Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe hazırlıklarına bugün devam edecek.