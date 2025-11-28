Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın gördüğü kırmızı kartla ilgili 'küfür' iddiası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'u ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Gecenin en çok tartışılan olayı ise son dakikalarda Jhon Duran'ın kırmızı kartı oldu.

Maça yedek başlayan Kolombiyalı forvet, 60. dakikada oyuna dahil oldu.

KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

90+1'de Ferencvaroslu Toon Raemaekers'e fiziksel müdahalede bulundu ve direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maç sonrası gazetecilerin "Derbiye hazır mısın?" sorusuna Duran'ın verdiği kısa yanıt, "Evet, hazırım." oldu.

Tartışmalı pozisyonun arka planı karşılaşmanın ardından aydınlandı.

'AİLESİNE KÜFÜR ETTİ'

Buna göre Raemaekers, pozisyon sırasında Jhon Duran'ın ailesine küfür etti.

Bu ağır tahrik üzerine Duran'ın kontrolünü kaybettiği ve kırmızı kartın bu nedenle geldiği ifade edildi.

Olay, sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken Fenerbahçe cephesi konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.