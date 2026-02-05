Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Spor Toto'yu yendi

Voleybol Erkekler Kupa Voley çeyrek final etabında Fenerbahçe, evinde Spor Toto'yu 3-1 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 05.02.2026 20:28
  • Fenerbahçe, Voleybol Erkekler Kupa Voley çeyrek finalinde Spor Toto'yu 3-1 mağlup etti.
  • Bu galibiyetle sarı-lacivertli ekip, Dörtlü Final'e yükseldi.
  • Maç, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynandı.

Voleybol Erkekler Kupa Voley çeyrek final etabında Fenerbahçe ile Spor Toto karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla organizasyonda Dörtlü Final'e yükseldi.

117 DAKİKA OYNANDI

Salon: Burhan Felek 

Hakemler: Seçkin Yener, İbrahim Acar

Fenerbahçe: Barthelemy, Drzyzga, Ngapeth, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Mirza Lagumdzija, Halit Kurtuluş, Marttilla, Gomez, Kaan Gürbüz)

Spor Toto: Orçun Ergün, Ivovic, Hakkı Çapkınoğlu, Jaime, Camejo, Emin Gök (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Muhammed Kaya, Mustafa Koç, Melih Sıratça, İzzet Ünver)

Setler: 25-20, 19-25, 25-22, 25-18

Süre: 117 dakika (28, 29, 31, 29)

