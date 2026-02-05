Fenerbahçe, Spor Toto'yu yendi

- Fenerbahçe, Voleybol Erkekler Kupa Voley çeyrek finalinde Spor Toto'yu 3-1 mağlup etti.
- Bu galibiyetle sarı-lacivertli ekip, Dörtlü Final'e yükseldi.
- Maç, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynandı.
Voleybol Erkekler Kupa Voley çeyrek final etabında Fenerbahçe ile Spor Toto karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla organizasyonda Dörtlü Final'e yükseldi.
117 DAKİKA OYNANDI
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Seçkin Yener, İbrahim Acar
Fenerbahçe: Barthelemy, Drzyzga, Ngapeth, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Mirza Lagumdzija, Halit Kurtuluş, Marttilla, Gomez, Kaan Gürbüz)
Spor Toto: Orçun Ergün, Ivovic, Hakkı Çapkınoğlu, Jaime, Camejo, Emin Gök (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Muhammed Kaya, Mustafa Koç, Melih Sıratça, İzzet Ünver)
Setler: 25-20, 19-25, 25-22, 25-18
Süre: 117 dakika (28, 29, 31, 29)